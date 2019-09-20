В Минске 7−8 октября 2019 состоится международная конференция «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» с ожидаемым участием «более 500 участников из порядка 60 стран мира». Об этом 20 сентября на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Минск, , 18:09 — REGNUM Он указал главным организатором мероприятия «научно-просветительское учреждение «Совет по международным отношениям «Минский диалог». Глаз отметил, что информация с подробностями о конференции будет размещена на сайте МИД Белоруссии.

«Репрезентативный и сбалансированный состав гостей форума позволит обсудить самый широкий спектр вопросов обеспечения международной безопасности. Основными темами заседаний и дискуссий станут подходы по преодолению противоречий и конфронтации на европейском континенте и в более широком контексте, идеи для обновления современной архитектуры безопасности, обеспечения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, информационной безопасности, сопряжения ЕС, ЕАЭС и китайской инициативы «Пояс и путь», — сообщил Глаз.

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Также сегодня, 20 сентября, регулярный участник «Минского диалога», экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, трудоустроенный экспертом в Центре по анализу европейской политики, заявил в интервью белорусскому порталу tut. by, что «от идеи Союзного государства, я думаю, ничего хорошего для Белоруссии не выйдет». Накануне визита в Минск он озвучил традиционный для Вашингтона набор русофобских штампов.

«Минский диалог» — проект, финансируемый МИД Белоруссии. На октябрьской конференции в этом году выступят Александр Лукашенко и глава МИД Белоруссии Владимир Макей, а также многочисленные западные эксперты по «сдерживанию России» (Глен Ховард, Александр Вершбоу, Дес Браун, Бен Ходжес, Нильс Вермер, Адам Томсон, Самуэль Чарап и др.).