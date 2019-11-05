Багдад, 5 ноября 2019, 17:27 — REGNUM Не менее 13 участников массовых протестов погибли за день в Ираке в ходе столкновений с полицией и военными, 5 октября передает агентство Reuters.
Демонстранты продолжают удерживать площадь Тахрир в Багдаде, акции протеста проходят в большинстве городов южного и центрального Ирака.
Общее число жертв протестов и беспорядков в Ираке с начала октября уже приблизилось к 300, в уличных столкновениях были ранены тысячи человек.
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