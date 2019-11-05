Багдад, 5 ноября 2019, 00:53 — REGNUM На текущий момент в результате протестов в Багдаде пострадало более 150 человек, ещё трое погибли, заявил член Верховной комиссии по правам человека в Ираке Али Аль-Баяти, сообщает 4 ноября Al Jazeera.
Среди пострадавших числятся как демонстранты, так и военные.
Города Ирака с шиитским населением охвачены всеобщей забастовкой. В стране перекрыты важнейшие автомобильные трассы.
Ранее сообщалось, что сегодня силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим в столице страны.
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