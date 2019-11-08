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«Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!» Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Янович Черкасский. 1988. СССР

Обязательное маркирование для товаров народного потребления вошло в качестве узаконенной нормы в практику российской торговли в самом начале 2019 года. О том, почему постепенный перевод очередных категорий товаров под правила маркирования грозит серьёзными проблемами как российской экономике, так и её населению, рассказывает автор ИА REGNUM Марлен Маслов.

Несмотря на то, что в законе о торговле предполагается маркировка «отдельных товаров», принятая правительством программа может охватить вообще все продаваемые населению товары. При этом исходная цель борьбы за качество и безопасность пищевых продуктов постепенно съезжает в сторону борьбы с контрафактом, и вот здесь начинается первая нелогичность, демонстрирующая, что цели программы недостижимы, а вред от неё может быть весьма значимым.

И сейчас в России торговля товарами, сертификаты которых поддельны, осуществляется в больших объёмах. Неспособность справиться с таким нарушением вовсе не зависит от наличия или отсутствия какой-то дополнительной маркировки. И введение маркировки ничего здесь не изменит. Заниматься маркированием, согласно принятому правительством РФ плану, будет частная коммерческая организация «Оператор-ЦРПТ», и именно этой организации вся торговля страны должна будет перечислять 50 копеек за один код маркировки, соответствующий одной единице товара.

То есть за каждую проданную штуку товара — полрубля. В масштабах страны это от 500 млрд от 1 трлн рублей ежегодно. До сих пор всякого рода дополнительные налогообложения вносились в госбюджет и тем самым возвращались через бюджет обратно в экономику страну. Теперь же предполагается выводить в распоряжение частной организации до триллионы рублей в год. Всё ли в этой схеме выглядит государственно‑ и общественно полезным, или таким вопросом не стоит и задаваться? А ведь названный триллион — ещё не единственный эффект.

Читайте подробности в статье Марлена Маслова «Цифровая маркировка товаров в России: за что и кому мы будем платить больше».