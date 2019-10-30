30 октября 2019 | Время чтения 20 мин

Справка для тех, кто понимает и кто не понимает

Марлен Маслов, , 22:13 — REGNUM C 1 января 2019 вступили в действие поправки к «Закону о торговле в РФ» (ЗоТ), которые вводят обязательное маркирование для товаров народного потребления.

Новая добавка к прессу на потребителя

На основе Закона №487-ФЗ от 31.12.2017 Правительство утвердило (распоряжение Правительства № 2963-р от 28.12.18) концепцию (далее Программа) создания и функционирования в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Распоряжением Правительства РФ №791-р от 28 апреля 2018 года были утверждены общие принципы, по которым будет работать с 2019 обязательная маркировка товаров.

Ключевыми целями создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров являются: обеспечение получения оперативной и достоверной информации о движении товаров в рамках хозяйственной деятельности организаций, что создаст необходимые условия для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции и его влияния на развитие экономики и социальной сферы страны, безопасности и защиты жизни и здоровья граждан, повышения собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшения налоговой дисциплины, а также для мониторинга и контроля конкурентной среды на товарных рынках; обеспечение развития высокотехнологичных решений по обработке обязательных данных для создания новых сервисов и бизнес-моделей, основанных на использовании данных.

В настоящий момент уже запущен пилотный проект по маркированию — маркируется табачная продукция, детская одежда, фотоаппараты, лекарственные препараты и т.п.

С 01.12.2019 будут маркироваться: духи и туалетная вода, шины и покрышки пневматические резиновые новые, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, а также женские или для девочек, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.

До 2025 года в качестве приоритетных для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту товаров закрепляет следующие отрасли промышленности: табачная, ювелирная, пищевая, легкая, фармацевтическая, медицинская, автомобильная, авиационная, топливная, химическая, электронная, кабельно-проводниковая промышленность, а также сельхозмашиностроение, производство строительных материалов, индустрия детских товаров, машиностроение.

II. Сроки введения маркировки в отношении отдельных видов товаров

Категория товаров Регламентирующий документ Сроки Табачная продукция Правила маркировки табачной продукции (Постановление Правительства № 224 от 28.02.2019) Регистрация участников оборота в системе — до 30.06.2019 (вторичным оптовикам — отсрочка до 30.06.2020)Обязательная маркировка при производстве и ввозе — с 01.07.2019.Реализация немаркированных остатков — до 01.07.2020 Обувь Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации (Постановление Правительства № 860 от 05.07.2019) Регистрация участников оборота в системе — до 30.09.2019Обязательная маркировка — с 01.03.2020 г. Отдельные позиций продукции легкой промышленности (кожаная одежда, женский трикотаж и др. — коды ТН ВЭД 6106, 6201,6202, 6302, 4203 10 000 Постановление Правительства от № 790 от 22.06.2019 О проведении эксперимента по маркировке отдельных позиций продукции легкой промышленности Эксперимент — с 27.06.2019 по 30.11.2019Обязательная маркировка — с 01.12.2019 г. Духи, туалетная вода Постановление Правительства № 814 от 26.06.2019 О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды Эксперимент — с 01.07.2019 по 30.11.2019Обязательная маркировка — с 01.12.2019 г. Шины Постановление Правительства № 753 от 11.06.2019 О проведении эксперимента по маркировке шин и покрышек пневматических резиновых новых Эксперимент — с 20.06.2019 по 30.11.2019Обязательная маркировка — с 01.12.2019 г. Фотокамеры, вспышки Постановление Правительства № 589 от 14.05.2019 О проведении эксперимента по маркировке фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек Эксперимент — с 15.05.2019 по 30.11.2019Обязательная маркировка — с 01.12.2019 г. Велосипеды и велосипедные рамы Постановление Правительства № 1183 от 11.09.2019 О проведении эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам Эксперимент — с 16.09.2019 по 31.05.2020Обязательная маркировка —пока не предусмотрена

Юридические проблемы

В законе прямо говорится, что маркирование обязательно только:

«Статья 8. Пункт 7. В целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных обязательств Российской Федерации и (или) обеспечения обороны страны и безопасности государства Правительством Российской Федерации может быть установлена обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации.»

А в действительности Правительство приняло «Программу», по которой должны маркироваться все товары, продаваемые населению.

Однако применительно к пищевым продуктам правовое регулирование в области обеспечения качества и безопасности осуществляется специальным законодательством (Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»), уже предусматривающим комплекс мер в целях охраны жизни и здоровья при производстве и обороте соответствующих товаров.

Любая пищевая продукция уже имеет выданную государством «Декларацию соответствия», которая подтверждает его безопасность для потребителя.

Можно конечно возразить, что сейчас существует много товаров, которые имеют поддельные сертификаты, но

Никто не приводил объемов товаров не имеющих таких сертификатов или имеющих поддельные.

Если сейчас такие товары есть, то их продают в основном «мимо кассы» и поэтому они и дальше будут существовать и поэтому покупатель не будет более защищен от этого.

И главное, в рамках этой программы никто из ее участников не обязан проверять качество товаров, на которые будут наноситься цифровые марки. И значит, что выявлять поддельный товар или не поддельный, как и раньше должны будут сами покупатели и те органы, которые обязаны за этим следить и сейчас. Наличие марки не дает НИКАКОЙ гарантии на то, что товар «подлинный и качественный»

Отдельный вопрос, вообще не понятно каким образом «фотоаппараты», «фотовспышки» или «велосипедные рамы» угрожают жизни или здоровью людей.

Т.е. была произведена подмена понятий вместо маркирования для «обеспечения безопасности» которое вписано в закон сделали «маркирование для контроля за фальсификатом», а это абсолютно разные понятия. И самое главное, что и эту функцию никто не собирается выполнять.

Ключевое в этом «проекте», это то, что устанавливается возможность Правительства РФ по своему усмотрению вводить обязательную маркировку в отношении неограниченного перечня товаров со взиманием конкретной платы — 50 копеек за 1 код маркировки, которая подлежит перечислению субъектами предпринимательской деятельности, задействованными в обороте таких товаров, в пользу коммерческой организации — общества с ограниченной ответственностью «Оператор — ЦРПТ», назначенной Правительством РФ оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров.

Тем самым нарушаются конституционные принципы:

— свободы экономической деятельности (часть 1 статьи 8 и часть 1 статьи 34 Конституции РФ);

— поддержки конкуренции и недопустимости монополизации (часть 1 статьи 8 и часть 2 статьи 34 Конституции РФ);

— уплаты только законно установленных налогов и сборов (статья 57 Конституции РФ).

Идеологические проблемы

Все ранее существовавшие системы обязательного маркирования продукции имели четкого потребителя информации — государство.

Система ЕГАИС позволяет контролировать количество выпускаемого алкоголя, а это позволяет ФНС точно взыскивать акцизы с этого товара.

Система «Меркурий» позволяет РОПОТРЕБНАДЗОРУ контролировать наличие недопустимых ингредиентов в молочной продукции.

Первая

Фактически государство вводит новый налог, который будет взыматься с каждого проданного предмета в стране, но не в пользу бюджета, а в пользу частной компании.

Данная оплата имеет все признаки незаконного налога:

Этот платеж обязателен для неограниченного круга лиц, который определяется только постановлением Правительства.

Любой товар, который не будет обложен этим «налогом» признается незаконным и запрещается к обороту.

Данный «налог» введен не Налоговым кодексом, а Постановлением Правительства, при том, что даже в Законе о Торговле, которым введено обязательное маркирование, ни слова не говорится о взимании денег за это маркирование.

Вторая

Система маркирования, вводимая сейчас исходно не планирует использовать данные полученные в других системах отслеживания товаров и товаропроводящих сетей, а будет формировать свои, которые не будут передаваться в ФНС.

Значит целью будет только собрать с производителей и продавцов по 50 коп. с каждого проданного товара и передать в частную компанию.

То есть все «старые системы маркирования» работали в помощь государству в сборе налогов и/или с целью оградить покупателей от фальсификата, а «новая система» будет только собирать деньги с людей в пользу частной компании

Третья

Даже если предположить, что эта правительственная программа снизит уровень фальсификата на рынке страны (хотя это не произойдет по выше изложенным причинам), то это приведет к крупным идеологическим проблемам:

Известно, что фальсификат и контрафакт очень неравномерно распределены по отраслям товаров народного потребления и основной объемприходится на алкогольную продукцию, товары легкой промышленности и парфюмерно-косметические товары [1].

А основными плательщиками нового «налога» будут ЛЕГАЛЬНЫЕ производители в других отраслях, для которых вообще нет проблемы фальсификата и контрафакта.

Никто не подделывает товары с низкой доходностью, такие как макароны, крупа и т.п.

В результате законопослушные производители в одних отраслях, должны оплатить повышение легальных продаж в других отраслях.

То есть производители макарон должны оплатить снижение фальсификата в алкоголе, это вызывает серьезное недовольство легальных производителей.

И самое главное:

Ни одной копейки, из заработанных ЦРПТ денег от сбора по 50 копеек, не достанется тем госорганам, которые все равно должны будут пресекать оборот незаконного товара.

Все деньги пойдут в пользу частной компании.

Экономические проблемы

Очень приблизительные расчеты показывают, что заложенные в «Программу…» цифры вообще не имеют ничего общего с реальностью.

Возьмем для примера кондитерскую промышленность.

По данным РОССТАТ в 2018 году произведено 3,6 млн. тн такой продукции.

В среднем, с учетом того, что есть шоколадки весом в 10 гр., но есть и пакеты конфет по 250 гр., вес выпущенных упаковок составляет 100 гр.

Значит всего выпустили 3,6 * 1000(кг) * 10(штук в килограмме)= 36 млрд. упаковок.

Значит стоимость кодов, которые нужно купить у ЦРПТ только кондитерам составит 18 млрд. руб. в год (реально более 20, т.к. средний вес меньше 100 гр.) плюс НДС.

Кроме того, дополнительно потребуется на оборудование примерно 15 млрд. руб., которое нужно будет менять примерно 1 раз в пять лет.

Кроме того, обслуживание этого оборудования обойдется в год около 3 млрд. руб.

Значит в год только кондитеры будут тратить на эту программу:

18 млрд. (в ЦРПТ) + 3 млрд. (обслуживание) + 15*20% (амортизация оборудования) = 24 млрд. руб. в год.

Это равно примерно 1/3 всей прибыли кондитеров.

А с учетом того, что объем кондитерки в продажах составляет не более 6%, а есть еще и затраты продавцов то затраты всех производителей и продавцов составят не менее 1 трлн. в год.

Слова создателей программы, что товар подешевеет на полке за счет более точного маркетинга, разбиваются о то, что ЦРПТ ни с кем делиться информацией не будет (в соответствии с Гражданским Кодексом).

И кроме того их информация будет полной только если они введут маркирование на каждый проданный через магазин кусочек, без каких-либо исключений, иначе их информация будет иметь нулевую ценность.

Есть второй вариант расчета общих затрат на основе реальных кассовых чеков, прошедших в магазинах за 2018 год.

Всего было проведено через официальные кассы примерно 1,4 трлн. кассовых операций

Из них примерно 500 млрд. по пищевой продукции и примерно 900 по не пищевой.

Следовательно, если вся эта продукция будет маркирована, то расходы производителей составят:

1,4 трлн. * 0,5 руб. = 700 млрд. руб. это чистый заработок ЦРПТ

700 * 20% = 140 млрд. НДС, который не будет засчитан производителям.

700 * 15% = 105 млрд. расходы на обслуживание этого процесса в товаропроводящей цепи и в производителях. Цифра сильно занижена

ИТОГО: 700 + 140 + 105 = 945 млрд. руб. в год.

Поэтому в случае если Программа Правительства будет выполнена в полном объеме, то цены повысятся на сумму 1 трлн. руб.

А если Программу сделают усеченной (как уже звучит из уст оператора), то все равно цены повысятся на 500 млрд. руб. в год и при этом усеченные данные не будут нужны никому.

Причем более 70% из этих денег них получит частная компания ЦРПТ.

Электоральные проблемы

Все ранее вводимые «дополнительны» платежи или налоги всегда в той или иной форме повышали доход государства, а деньги, поступившие от таких сборов через бюджет, вновь вводились в оборот.

В данном случае очевидно, что частная компания просто так будет получать более 700 млрд. руб. в год, которые будут выведены из оборота. И эти деньги будут непосредственно идти от покупателей к этим частным лицам.

Так как чем дешевле товар, тем большую часть в его расходах составит маркирование, то наибольший урон понесут самые не защищенные слои населения. Эта программа первая, которая настолько грубо затрагивает интересы, как всех производителей товаров народного потребления, так и все торговые организации.

Следовательно, в оппозицию могут перейти большое количество экономически крупных игроков, которые начнут борьбу с использованием PR и прочих технологий. Эту ситуацию заинтересованные лица могут использовать для направления вектора недовольства против Руководства страны, которое ввело этот проект.

И это может выйти из-под контроля, так как проблема затронет каждого жителя страны. Ранее все вводимые Правительством меры затрагивали какую-то часть электората. Повышение цен на продукты питания и другие товары повседневного спроса затронет всех.

Причем в отличие от прошлых программ не существует никакого электорального оправдания перечисления от 500 млрд. руб. до 1 трлн. руб. непосредственно из кармана каждого потребителя в карман нескольких частных лиц.

Любые рассуждения о том, что это снизит цены разобьется о простую арифметику и то, что фактически все увидят, что им нужно дополнительно платить по 60 коп. с каждой покупки в магазине. Это в принципе может взорвать ситуацию.

Международные проблемы.

Первая проблема с импортом. Планируется, что тот, кто привозит товар из-за рубежа должен маркировать этот товар по такой же схеме, как и производитель в РФ, а значит купить коды у ЦРПТ и нанести их на товар.

Например, в парфюмерии, (которая уже включена в этот проект Постановлением Правительства №814 от 26.06.2019) процесс должен выглядеть так.

Так как рынок РФ для крупных (легальных) поставщиков импорта не является ключевым, то сами производители уже сказали, что они НЕ будут наносить цифровые коды на каждую упаковку, которая должна идти в РФ и тем более платить за это по 50 копеек, за каждую упаковку.

Значит отныне каждый импортер должен будет ДО того, как растаможит для свободного обращения на территории РФ импортный товар, должен где-то вскрыть все упаковки и нанести на каждую коробочку этот код. Мало того, что это существенно удорожит легальный товар, но это еще и прекратит все гарантийные обязательства производителя за товар. Скорее всего, это в принципе невозможно, т.к. импортерам нужно будет поставить линии по маркированию этой продукции, что маловероятно. Конечно можно сказать — и очень хорошо, что импорт исчезнет с наших полок совсем.

Но на самом деле в стране останутся только самые дешевые подделки, норма прибыли на которых позволит делать такие действия. А реально качественная парфюмерия просто исчезнет из России. То же самое произойдёт и с остальными импортными товарами народного потребления

ЦРПТ приводит это как «положительный факт» в маркировании, но по факту это просто приведет к исчезновению большого количества товаров первой необходимости. Например, текстиль и одежду страна не сможет самостоятельно производить в нужном объеме и с нужным качеством. Скорее всего большая часть импорта просто уйдет в «теневую зону».

Вторая проблема с экспортом. Невозможно выделить специальные линии для экспортной продукции у производителей (за редким исключением), следовательно, экспортную продукцию будут выпускать на тех же линиях, на которых производят продукцию для РФ. Значит наша экспортная продукция повысится в цене за счет дополнительных затрат, которые будет нести производитель на маркирование.

Это в целом снизит конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке. А это уже прямая угроза невыполнения программы увеличения импорта продовольственной продукции в два раза, как это установил президент.

Третья проблема с партнерами по Евразийскому содружеству. Мало вероятно, что кто-от из руководства стран согласится, чтобы их производители платили по 60 коп. частной российской компании за каждую единицу продукции, которую будут продавать в РФ.

Так как таможенные границы отсутствуют, то или в Белоруссии, Казахстане и других странах придется тоже маркировать каждую продукцию и платить за это в ЦРПТ, или закрывать границу, для их товаров в принципе, т.к. они не смогут быть проданы на территории РФ. А это уже прямой путь к развалу Евразийского содружества.

Заявленная цель обеспечения прослеживаемости (для «обеления рынка») товаров не будет достигнута.

Помимо того, что написано выше, есть проблема с так называемым «весовым товаром», то есть с теми продуктами, которые привозят в магазин в крупных упаковках, и уже в магазине распродаются на вес. Это почти 100% овощей и фруктов, вся мясная и рыбная продукция, кроме консервов, кондитерская продукция, канцелярия и так далее. Всего такой продукции в легальной торговле продается более 40%.

Согласно п. 2 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке (утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515) при производстве товара на территории России вводом товара в оборот признается первичная (!) передача товара от производителя новому собственнику или иному лицу (для последующей реализации), которая делает его доступным для распространения или использования.

Таким образом, общий принцип заключается в том, что обязанность по маркировке возлагается на субъект, осуществляющий первичное производство товара для продажи. Прямо ситуация, при которой магазин самостоятельно комплектует, фасует, нарезает и т.п. продукцию, не урегулирована.

Концепцией создания и функционирования системы маркировки (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2018 № 2963-р) в качестве цели маркировки декларируется «обеспечение прослеживаемости товаров при их движении по товаропроводящей сети». Ключевым механизмом контроля за «легальностью» товара должно быть то, что продавец физически не сможет продать товар, не имеющий маркирования. Для этого касса не должна будет принимать к оплате товар без такой маркировки. Из этого следует, что и скомплектованный магазином набор, а также нарезка, расфасовка также должны маркироваться.

Специалисты ЦРПТ утверждают, что достаточно получить код от упакованного товара (например, контейнера картошки или батона колбасы), а потом в самом магазине следить, чтобы суммарный вес проданного вразвес картофеля или нарезанной колбасы был равен весу полученных контейнеров. При этом следует отметить, что в рамках эксперимента по маркировке молочной продукции (Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 836) маркируется только продукция, произведенная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару (т.е. предполагается, что весовая молочная продукция вообще не будет маркироваться). Но в этом случае уже ни о каком «контроле» за легальностью продукции не остается, если касса сможет пробивать весовые товары без кода на упаковке, в которую ее упаковал магазин. Магазину достаточно ввести один раз код на батон «легальной» колбасы и потом продавать любую под ее видом столько сколько захочется — касса «пропустит».

Почти весь «серый» товар как раз распродается в весовом виде, а не в заводской упаковке. Если же все магазины заставят покупать код на каждую проданную ими нарезку колбасы или несколько картофелин, то расходы магазинов составят еще несколько сотен миллиардов рублей в год и окончательно убьют весь мелкий бизнес.

Правительство не хочет маркировать весовую продукцию при продаже в магазине, значит у Правительства вообще не было цели обелить рынок, а единственной целью было и есть сбор денег с легальных производителей в пользу частной компании.

Инвестиционные проблемы

Так как в последние годы в РФ практически нет реального роста доходов населения, то это означает, что производители не смогут «переложить» свои затраты на создание этой системы и ее эксплуатацию на людей, следовательно, основные затраты на это пойдут из прибыли производителей. При внедрении данной программы производители и продавцы должны будут потратить от 400 до 800 млрд. руб. на оборудование, которое им совершенно не нужно.

Далее ежегодно в пользу частной компании ЦРПТ должно будет перечисляться от 700 до 1200 млрд. рублей, которые тоже в большой части будут взяты из прибыли производителей. Суммарные затраты на создание этой системы и ее эксплуатацию примерно равны чистой прибыли производителей товаров народного потребления. Значит, даже если половина этого будет взята из кармана потребителей, то вторая половина будет изъята из прибыли производителей. На эту сумму снизятся их затраты на инвестиции в основное производство. Это, с одной стороны, отбросит назад наших производителей, с другой стороны, вынудит многих просто закрыть производство, т.к. оно станет бессмысленным без прибыли.

Общие итоги

Всего в этом проекте видны такие недостатки:

Снижения цены для покупателей не произойдет. Произойдет повышение цен на 5−10%

Основной удар придется по наиболее малообеспеченным слоям

На улицу будут выброшены от 200 тыс. до 1 млн. человек

Малый бизнес в торговле и в производстве продуктов питания и товаров народного потребления исчезнет

Ежегодно в компанию, принадлежащую на 75% частным лицам и зарегистрированную на иностранных учредителей, будет перечисляться от 700 до 1 000 млрд. руб. из кошельков покупателей.

Никакой дополнительной защиты покупателей от недобросовестных производителей не будет и не планируется.

Современная промышленность не готова в принципе к внедрению такой программы

Есть угроза экспортному потенциалу РФ и существованию Евразийского содружества

Никто в РФ не получит положительного эффекта от всеобщего маркирования, ни бюджет, ни покупатели, ни производители, ни продавцы.

Из денежного оборота РФ будет ежегодно выводиться на счета частной компании от 700 до 1 000 млрд. рублей.

Заявленная цель обеспечения прослеживаемости товаров и «обеления рынка» не будет достигнута, но удорожание продукции все равно произойдёт.

Инвестиции в промышленности по выпуску товаров народного потребления резко сократятся.

[1] Согласно данным Исследовательского проекта Высшей школы экономики «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия»