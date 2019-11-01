Москва, , 12:24 — REGNUM За время, которое осталось до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициально название СНВ-3), полноценную замену ему выработать не удастся. Об этом 1 ноября сообщил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

«Уже очевидно, что за оставшееся время (срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — заявил Леонтьев в ходе дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике «США — Россия — КНР», его слова приводит «Интерфакс».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на IX Сяншаньском форуме в Пекине о необходимости продлить договор ДСНВ, так как это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности.