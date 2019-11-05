Вашингтон, 5 ноября 2019, 07:48 — REGNUM Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
США не уделяют должного внимания средствам РЭБ: это касается и развития собственных технологий, и умения действовать в условиях применения подобных средств противником.
«Мы должны перестать умышленно игнорировать тот факт, что у плохих парней тоже есть глушители», — заявил подполковник морской пехоты США Мэтью Пул.
Подполковник ВС США Гарри Лайк скептически отнесся к уровню развития американских технологий РЭБ: «Честно говоря, я бы назвал это мусором».
Что касается используемых на учениях американскими военными сценариев, то они не имеют ничего общего с реальными угрозами, с которыми могут столкнуться военнослужащие США. По словам Пула, тренировка в условиях, когда ваши средства связи и датчики заклинивают, подобна тренировке с противогазами и костюмами химической защиты.
Ранее американские военные экперты уже указывали на опасность, которую представляют российские средства РЭБ, представляющие собой «зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза».
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