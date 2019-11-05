Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.

США не уделяют должного внимания средствам РЭБ: это касается и развития собственных технологий, и умения действовать в условиях применения подобных средств противником.

«Мы должны перестать умышленно игнорировать тот факт, что у плохих парней тоже есть глушители», — заявил подполковник морской пехоты США Мэтью Пул.

Подполковник ВС США Гарри Лайк скептически отнесся к уровню развития американских технологий РЭБ: «Честно говоря, я бы назвал это мусором».

Что касается используемых на учениях американскими военными сценариев, то они не имеют ничего общего с реальными угрозами, с которыми могут столкнуться военнослужащие США. По словам Пула, тренировка в условиях, когда ваши средства связи и датчики заклинивают, подобна тренировке с противогазами и костюмами химической защиты.

«Это может быть неловко и сложно, но необходимо выжить и действовать, — заявил подполковник. — Вы столкнетесь с этими условиями вне зависимости от вашего желания… Россия не собирается отключать глушение».

Ранее американские военные экперты уже указывали на опасность, которую представляют российские средства РЭБ, представляющие собой «зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза».

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