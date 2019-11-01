Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Окружной суд Вашингтона потребовал от Государственного департамента США рассекретить больше информации по разговору президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, 1 ноября передает агентство Reuters.

Требование суда касается «данных и резюме», которые «могут содержать дополнительную информацию, помимо транскрипции самого звонка».

Телефонные переговоры между Трампом и Зеленским 25 июля уже были обнародованы после обвинений в попытке оказать давление на лидера демократов Джо Байдена, выдвинутых в отношении действующего президента США.

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