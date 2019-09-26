Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Прозрачность расследования должна сохраняться и при расследовании попыток членов Демпартии США оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Я уведомил лидера Республиканской партии Кевина Маккарти и всех республиканцев в палате представителей, что я полностью поддерживаю прозрачность в расследовании так называемой «whistleblower information», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что в таком случае должна сохраняться и прозрачность при расследовании деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, якобы получивших миллионы долларов от Украины и Китая.

«Вдобавок, я требую открытости при расследовании деятельности демократов, ездивших на Украину и оказывавших давление на нового президента с целью делать то, что они хотят», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент США Дональд Трамп указал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украине необходимо развивать отношения с Россией. По словам американского лидера, у Киева лишь недавно наметился прогресс в отношениях с Москвой.

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