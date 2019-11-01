Нью-Йорк, США, , 18:37 — REGNUM ООН проведет международный саммит по климату, ранее отмененный властями Чили, в столице Испании, 1 ноября передает агентство Reuters.

Переговоры по климату COP25 в Мадриде будут проходить в те же сроки, что и планировалось ранее, со 2 по 13 декабря.

Власти Чили отменили проведение саммита в своей стране из-за массовых протестов и уличных беспорядков. Также в Чили был отменен саммит АТЭС, запланированный на середину ноября.

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