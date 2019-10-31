Мадрид, , 20:47 — REGNUM Готовность принять у себя в стране климатический саммит COP25 выразили власти Испании после отказа Чили проводить это мероприятие у себя. Об этом 31 октября заявила пресс-служба правительства страны.

Сообщается, что исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес передал президенту Чили Себастьяну Пиньере предложение о готовности сотрудничать во всех необходимых сферах, а также принять, если это будет необходимо, саммит по климату в Мадриде.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт, в свою очередь, передала это предложение в ООН. Оно будет обсуждено во время встречи межправительственной группы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Бонне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене властями Чили проведения саммита АТЭС и конференции по вопросам климата СОР25. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что страна не может принять эти мероприятия, так как сейчас нужно сосредоточиться на решении социальных проблем и конфликтов.

Отказ от принятия саммита АТЭС и конференции по климату напрямую связан с массовыми протестными акциями в Чили, перерастающими в беспорядки и столкновения с полицией.

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