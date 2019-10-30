Сантьяго, , 18:18 — REGNUM Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференцию по вопросам климата решили отменить власти Чили. Об этом 30 октября сообщает ряд чилийских СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.

Глава государства заявил, что страна не может принять эти важные мероприятия, так как сейчас необходимо сосредоточиться на решении социальных проблем и конфликтов, которые разразились в Чили.

Президент Пиньера назвал данное решение трудным, так как в стране понимают важность проведения саммита АТЭС, который должен был состояться в ноябре, и конференции по проблемам климата, которая была намечена на декабрь.

По словам Пиньеры, он как президент должен ставить интересы сограждан превыше всего, как отец семейства отдаёт предпочтение семье, сталкиваясь с трудностями.

Напомним, протесты в Чили продолжаются с начала октября. Причиной стало повышение цен на общественный транспорт. Изначально мирные протестные акции переросли в столкновения с полицией, беспорядки, отягчённые актами вандализма, грабежом и поджогами. На фоне массовых протестов президент Чили произвёл глобальные перестановки в правительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 погибших в результате беспорядков в Чили.

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