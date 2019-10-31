Москва, , 20:41 — REGNUM Принципиальной позицией КПРФ назвал член центрального комитета партии Сергей Обухов запрет электронного голосования на выборах в России. Об этом 31 октября Обухов заявил в ходе круглого стола «Ремонт избирательной системы России. Как обеспечить честные выборы?», который состоялся в Москве.

Обухов пояснил, что запрет всех видов электронного голосования в стране как юридически значимых является принципиальной позицией КПРФ.

Сославшись на опыт Германии, где Конституционный суд запретил подобные формы голосования, Обухов отметил, что использовать такую систему можно как информационно-справочную либо вспомогательную.

Член ЦК КПРФ добавил, что введение электронных видов голосования усложнит контроль за ходом выборов. Обухов пояснил, что наблюдателям, особенно пожилым, сложно будет проверить в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» перекидывание голосов из других регионов.

Напомним, впервые в России эксперимент по проведению электронного голосования состоялся в Москве во время выборов депутатов Московской городской думы в день единого голосования 8 сентября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Московской городской думы Михаил Тимонов назвал электронное голосование в той форме, в которой оно было применено на выборах в Мосгордуму, «неконтролируемой новацией», подрывающей доверие людей к избирательному процессу.

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