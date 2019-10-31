Дамаск, , 19:32 — REGNUM Ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади подтвердила террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 октября сообщает агентство Reuter.

В сообщении сказано, что заявление террористов было опубликовано на сайте Amaq, связанном с исламистами. Кроме того, сообщается и о ликвидации правой руки аль-Багдади Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Террористы назвали имя своего нового главаря, пришедшего на смену аль-Багдади. Им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что личность главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была подтверждена анализом ДНК. Об этом заявил глава Центрального командования США (CENCOTM) Кеннет Маккензи.Откуда в распоряжении США взялись образцы ДНК аль-Багдади, необходимые для сравнения, не уточнялось.

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