Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Анализ ДНК подтвердил уничтожение лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции американских военных в Сирии, заявил журналистам глава Центрального командования США (CENCOTM) Кеннет Маккензи.

По его словам, анализпоказал прямое соответствие образцов ДНК, взятых c тела, образцами, имевшимся у США. «Вероятность ошибки составляет один к 104 септиллионам», — заявил Маккензи.

Напомним, США 27 октября объявили о ликвидации аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб. Вместе с тем в Минобороны России не смогли подтвердить данную информацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия пока не получала достоверных подтверждений уничтоженияглаваря боевиков.

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