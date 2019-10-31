Брюссель, , 15:59 — REGNUM На сегодняшний день нормальная работа и сотрудничество с Россией невозможны. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, сделанного по итогам заседания комиссии НАТО-Украина в Киеве.

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Вести дела с РФ «как обычно» НАТО сможет только после существенного и конструктивного изменения поведения Москвы на мировой арене, когда Россия будет «соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», подчёркивается в документе.

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Также в НАТО в очередной раз осудили «продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму» и назвали это «частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе». Кроме того, альянс вновь призвал Москву «вернуть контроль над Крымом Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время выступления в Верховной раде Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сраны — члены Североатлантического никогда не признают присоединение Крыма к Российской Федерации.