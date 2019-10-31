Киев, 31 октября 2019, 13:53 — REGNUM Страны — члены НАТО никогда не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он призвал Кремль вернуть Украине Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал составляющие «государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма». По его словам, главная цель стратегии — возврат части Донбасса и Крыма в состав Украины.