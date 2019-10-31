Киев, , 13:53 — REGNUM Страны — члены НАТО никогда не признают присоединение Крыма к Российской Федерации. Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Около пяти лет назад российские солдаты незаконно аннексировали Крым. Этот акт нанёс тяжёлый удар по Украине. Он подорвал мир и стабильность во всей Европе. НАТО не воспринимает и не будет воспринимать незаконную, нелегальную и нелегитимную аннексию Крыма», — сказал Столтенберг.

Он призвал Кремль вернуть Украине Крым.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины. Все члены альянса НАТО из Европы и Северной Америки едины в своём осуждении поведения России», — рассказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал составляющие «государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма». По его словам, главная цель стратегии — возврат части Донбасса и Крыма в состав Украины.