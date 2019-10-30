Сантьяго, , 12:08 — REGNUM В результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов в Чили погибли по меньшей мере 20 человек, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной беспорядков, продолжающихся с 6 октября 2019 года, стало желание правительства повысить плату за пользование услугами транспорта.

Ожесточенные столкновения с полицией начались 19 октября. По данным министерства юстиции страны, ранения получили 1 тыс. 218 человек, большая часть из них — сотрудники полиции.

Отмечается, что манифестантами были разрушены около 50 станций метрополитена, подожжено 26 автобусов. Силовики задержали свыше 9 тыс. 200 человек.

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