Москва, , 11:01 — REGNUM Североатлантический альянс до сих пор не отреагировал на направленное Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) почти полгода назад предложение о сотрудничестве по борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 30 октября, на международной конференции ОДКБ, которая проходит в Москве сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

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Он напомнил, что соответствующее открытое обращение в адрес министров иностранных дел НАТО Совет глав МИД стран ОДКБ направил в мае 2019 года.

«Мы до сих пор не получили официального ответа, — цитирует ТАСС слова Семерикова. — Думаю, что комментарии здесь излишни».

А вот сотрудничество с другими международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ШОС, напротив, развивается успешно, подчеркнул Семериков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года в столице Киргизии состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам мероприятия принято открытое обращение к министрам иностранных дел государств — членов Организации Североатлантического договора об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества, которое подтверждает открытость ОДКБ к конструктивному диалогу с НАТО.