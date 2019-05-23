ОДКБ заявило о желании вести диалог с НАТО

Бишкек, , 15:20 — REGNUM В столице Киргизии состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся региональной и общемировой безопасности, уделив при этом особое внимание теме взаимодействия государств-членов ОДКБ в сфере противодействии терроризму, экстремизму и наркоторговле в свете текущей ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

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По итогам мероприятия принято открытое обращение к министрам иностранных дел государств-членов Организации Североатлантического договора об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества, которое подтверждает открытость ОДКБ к конструктивному диалогу с НАТО.

Также министры иностранных дел одобрили перечень дополнительных мер по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье, и проект плана коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 — 2020 годы.

Помимо этого главы МИД приняли заявление по случаю 75-й годовщины освобождения Белоруссии от немецких захватчиков, в котором отметили вклад белорусского народа в Победу над фашизмом в 1945 году и выступили за всеобъемлющий диалог, направленный на укрепление системы международной безопасности.

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