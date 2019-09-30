Международные правила не уберут конкуренцию между мировыми державами
Опыт разрешения общемировых проблем показывает, что крупные державы по-прежнему сталкиваются с большими препятствиями при попытке построить единые и универсальные правила игры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.
«Правила и сотрудничества помогут снизить конкуренцию и при этом конкуренция всё равно останется между крупными державами. Даже если есть крупные вызовы для всего мира, — такие как климатические изменения — начинаются обсуждения затрат, на ком будет эта нагрузка. Главное это то, что у держав остаются свои интересы», — заявил Мохан.
«Новая холодная война, уже в цифровом аспекте» — об отношениях Китая и США
Торговая война между США и Китаем идёт не за экономические преимущества, а за роль этих стран в новой технологической революции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.«Сейчас не американские компании возглавляют технологические революции, а именно восточные. Торговая война между США и Китаем — она не из-за торговли. Это война за то, кто будет возглавлять техническую революцию», — заявил Ивей.
Растущие центры силы на Востоке: станет ли новый порядок демократичнее?
Новая система международных отношений станет гораздо более демократичной, чем прежняя, основанная на могуществе США и стран Европы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов на XVI заседании клуба «Валдай» в Сочи.
«Новая система отношений, какой бы она ни была, будет создаваться гораздо более широким кругом игроков. Эпоха, когда были явно ведущие державы, и эти державы, в общем, относились к одному культурному кругу — западному кругу — при всех отличиях, — эта эпоха закончилась. И теперь страны Востока — большие, средние, малые, самые разные — они становятся равноправными созидателями этой новой мировой модели», — заявил Лукьянов.