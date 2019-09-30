Опыт разрешения общемировых проблем показывает, что крупные державы по-прежнему сталкиваются с большими препятствиями при попытке построить единые и универсальные правила игры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.

«Правила и сотрудничества помогут снизить конкуренцию и при этом конкуренция всё равно останется между крупными державами. Даже если есть крупные вызовы для всего мира, — такие как климатические изменения — начинаются обсуждения затрат, на ком будет эта нагрузка. Главное это то, что у держав остаются свои интересы», — заявил Мохан.