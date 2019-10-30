Оттава, , 09:21 — REGNUM Провинция Канады Британская Колумбия официально признала украинский «голодомор» геноцидом, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, переедет телеканал 112.ua.

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, признавшей так называемый «голодомор». Теперь каждую четвёртую субботу ноября в провинции будут отмечать день памяти «жертв голодомора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Германии выступил против признания украинского «голодомора», чтобы не провоцировать конфликт с Россией.

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Напомним, так называемый «голодомор» является мифом, созданным по мотивам голода в СССР в начале 30-х годов XX века. Украинские мифотворцы утверждают, что Советская власть целенаправленно морила голодом «непокорных украинцев», игнорируя тот факт, что от голода пострадали представители разных национальностей, а также жители разных регионов СССР, включая Казахстан и РСФСР.

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