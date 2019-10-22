Берлин, , 08:59 — REGNUM Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.

«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным», — заявил политик.

Он добавил, что в Германии не хотят создавать новые поводы для конфронтации с Россией.

Напомним, согласно украинскому мифу о «голодоморе», в 30-е годы XX века советская власть решила уморить голодом миллионы «непокорных украинцев». Украинские пропагандисты игнорируют тот факт, что жертвами реального голода стали жители РСФСР, Казахстана и других регионов СССР, причём независимо от национальности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать так называемый «голодомор» «актом геноцида украинского народа».

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