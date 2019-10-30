Вашингтон, 30 октября 2019, 09:14 — REGNUM В начале 2020-х годов у мира появится счастливая возможность стать свидетелем новой разновидности космической гонки, заявил писатель Марк Р. Уитингтон в статье для издания The Hill.
По словам писателя, если НАСА одержит победу, то американское космическое агентство докажет, что с помощью международных и коммерческих партнёров оно восстановило свои позиции, многие из которых были утрачены после завершения программы «Аполлон».
Независимо от того, кто первым доставит людей на Луну, США и весь остальной мир также окажутся в числе победителей, говорится в статье.
Напомним, НАСА и SpaceX стремятся доставить астронавтов на поверхность Луны в 2024 году. К 2024 году НАСА намерено реализовать программу по возвращению на Луну, получившую название «Артемида», для этого американскому космическому агентству потребуется дополнительно около $20 млрд сверх обычного бюджета НАСА. Компания SpaceX планирует вернуть людей на Луну за счёт частного финансирования.
Читайте также: Россия озабочена количеством спутников группировки США в космосе