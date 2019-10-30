Нью-Йорк, США, , 08:05 — REGNUM Россия озабочена количеством и предназначением космических спутников США на околоземной орбите. Об этом 30 октября заявил заместитель постпреда РФ в ООН Андрей Белоусов в ходе своего выступления в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«В то же время у нас серьезные озабоченности в связи с американской группировкой спутников», — заявил Белоусов, добавив, что Россия старается не создавать трудности другим странам в их космических программах.

Также он отметил, что американская группировка спутников насчитывает свыше тысячи космических аппаратов и поэтому сравнима по своему размеру с группировкой спутников всех остальных государств.

При этом Белоусов подчеркнул, что неясно для чего все эти спутники предназначены «так как все они почему-то зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные».

Кроме этого, дипломат напомнил, что в 60−70-х годах ХХ века США осуществляли программы по созданию спутников-убийц» и указал, что об этом важно помнить на настоящем этапе, когда «со стороны США и их союзников то и дело раздаются заявления о том, что спутники могут применяться в качестве оружия».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года президент США Дональд Трамп на церемонии начала работы американского космического командования назвал космос следующей областью военных действий.