Тунис, , 18:16 — REGNUM Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед отправил в отставку двоих министров своего правительства, 29 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, после консультации Шахеда с президентом Каисом Саидом постов в правительстве лишились министры обороны и иностранных дел.

Исполнять обязанности министра обороны Туниса будет министр юстиции Карим Джамусси, исполняющим обязанности главы МИД Туниса назначен Сабри Бачтобжи.

Читайте также: Макрон поздравил нового президента Туниса с победой на выборах