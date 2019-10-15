Париж, , 08:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нового президента Туниса Каиса Саида с победой на выборах и выразил «готовность» укреплять партнерские отношения между странами, сообщает Le Figaro.

Во время телефонного разговора Эммануэль Макрон пожелал Тунису успеха.

«Макрон высоко оценил демократическую мобилизацию граждан Туниса в ходе опросов в последние недели», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Издание отмечает, что в этот момент, важный для тунисской демократии, Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать и укреплять тесное партнерство, существующее между Францией и Тунисом, на благо двух народов.

Напомним, 61-летний Каис Саид одержал победу на президентских выборах в Тунисе, набрав 72,71% голосов во втором туре.