Киев, , 15:56 — REGNUM Предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена. Об этом перед началом инвестиционного форума в Мариуполе заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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При этом озвучивать дату переговоров глава украинского внешнеполитического ведомства не стал.

«Я не хочу вам сейчас говорить, потому что не все стороны на неё согласились, — приводит «Укринформ» слова дипломата. — Мы не хотим её сорвать, это очень тонкий сенситивный процесс».

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При этом глава МИД Украины выразил надежду, что дата будет определена и согласована до конца следующего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече и переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

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