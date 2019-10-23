Москва, , 11:23 — REGNUM Украина не сделала шагов для проведения встречи «нормандской четвёрки», заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нормандская четверка Kremlin.ru

«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации», — рассказал он РИА Новости.

Песков отметил, что до сих пор в Донбассе не состоялось разведения сил на участках возле населённых пунктов Петровское и Золотое. Кроме того, Украина демонстрирует противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера», которая призвана урегулировать конфликт в Донбассе.

Напомним, «нормандский формат» — это переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорейшее проведение данной встречи, поскольку Украина якобы выполнила все необходимые условия.

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