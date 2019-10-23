Москва, 23 октября 2019, 11:23 — REGNUM Украина не сделала шагов для проведения встречи «нормандской четвёрки», заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что до сих пор в Донбассе не состоялось разведения сил на участках возле населённых пунктов Петровское и Золотое. Кроме того, Украина демонстрирует противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера», которая призвана урегулировать конфликт в Донбассе.
Напомним, «нормандский формат» — это переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорейшее проведение данной встречи, поскольку Украина якобы выполнила все необходимые условия.
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