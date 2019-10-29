Мариуполь, , 14:11 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает проведения следующей встречи в формате «нормандской четверки» в ноябре текущего года. Об этом он заявил на Инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает 29 октября УНН.

«Я думаю, что Украина дожмет до проведения в том формате, в котором мы хотим. Надеюсь, что это произойдет в следующем месяце», — сказал Пристайко.

Он также отметил, что данную встречу несколько раз переносили «по техническим причинам». Отвечая на вопрос о том, что это за причины, глава украинского МИД назвал «формулу Штайнмайера» и «разведения второго участка». Он рассказал, что конфликтующие стороны разводят в Золотом, осталось это сделать в Петровском.

Напомним, в Золотом около 40 вооруженных украинских боевиков выступили резко против разведения войск. Из-за этого разведение войск срывалось. 29 октября Пристайко сообщил, что разведение началось. Эту информацию подтвердил telegram-канал Inside Donetsk, там сообщили, что запущена зеленая сигнальная ракета, которая говорит о начале разведения.