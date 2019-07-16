Будапешт, , 09:47 — REGNUM

Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября, сообщает 16 июля Népszava со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время визита Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопросы поставок газа, а также сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер заявил, что Будапешт остается для Москвы одним из основных экономических партнеров в Евросоюзе. В сентябре 2018 года Путин провел переговоры с Орбаном в Москве.

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