Душанбе, , 13:10 — REGNUM «Нерушимое братство — 2019» — совместные учения государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершились в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Министерства обороны РФ.

При проведении учебной операции военнослужащие отработали задачи по организации и обеспечению деятельности лагеря для беженцев, а также его защиты от нападений условного противника, который «сбил» самолёт Ан-26, направлял ударные БПЛА, и проводил миномётный обстрел лагеря.

Кроме того, по легенде учений, условные боевики, вооружённые стрелковым оружием, противотанковыми ракетными комплексами, гранатомётами и «джихад-мобилями», захватили посёлок. Миротворцы не позволили противнику попасть в населённый пункт, где проживает 150 человек. Была проведена психологическая акция экипажей звуковещательной станции ЗС-88, а также радиоинформационная блокада противника.

После освобождения посёлка отработана доставка гуманитарной помощи. Безопасность движения колонны с гуманитарным грузом обеспечивали бронетранспортёры БТР-82 и Ми-24. При помощи сосредоточенного огня расчётов ЗУ-23 уничтожены автомобили диверсантов, напавших на колонну. Финальный удар нанесён по противнику звеном штурмовиков Су-25 СМ бомбами ОФАБ-250−270.

Напомним, во втором этапе совместных учений «Нерушимое братство — 2019» участвовали воинские контингенты России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — более 3,5 тысяч военнослужащих.

Читайте ранее: В Таджикистане стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2019»