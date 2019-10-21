Душанбе, , 18:01 — REGNUM Торжественная церемония совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019» состоялась сегодня, 21 октября, в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон.

«Являясь составной частью целой серии учений на центральноазиатском стратегическом направлении в 2019 году, «Нерушимое братство» носит особый характер, его особенность — это коллективные действия воинских контингентов шести государств: Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации», — цитирует слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина «Спутник Таджикистан».

Лапин отметил, что, учитывая сложную обстановку в Афганистане, совместные манёвры стран — участниц Договора «демонстрируют решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в регионе на легитимной основе».

Акцентировал внимание на афганском факторе и замминистра оборонного ведомства Таджикистана Абдулхошим Гуломзода. Он подчеркнул, что таджикские власти беспокоит скопление групп международных террористических организаций на севере Афганистана, а также создание у таджикских рубежей баз и лагерей, где готовят боевиков.

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Как сообщает пресс-служба ЦВО, учения пройдут с 21 по 29 октября в два этапа. В первом будут участвовать военнослужащие России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Во втором — военные Армении и Белоруссии. Для участия в манёврах привлечены свыше двух тысяч военнослужащих, будет задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники. В частности, воздушную разведку и поддержку с воздуха обеспечат почти 20 российских самолётов и вертолётов.

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