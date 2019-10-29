Москва, 29 октября 2019, 09:49 — REGNUM Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Церемония передачи техники прошла в Душанбе по завершению совместных учений контингентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019».
По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, армия Таджикистана получила радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.
«Это проверенная и надёжная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя», — отметил командующий войсками ЦВО.
Он также добавил, что переданная военная техника усилит вооруженные силы Таджикистана и послужит укреплению безопасности в регионе.
Напомним, ранее стало известно, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база России была усилена дивизионным комплектом зенитных-ракетных систем С-300ПС.
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