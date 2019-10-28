Душанбе, , 12:54 — REGNUM 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане усилена дивизионным комплектом зенитных-ракетных систем С-300ПС, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) МО РФ.

Техника прибыла в Таджикистан железнодорожным транспортом из Поволжья. На опытно-боевое дежурство по противовоздушной обороне расчёты поступят после завершения подготовительных работ, которыми сейчас занимаются российские военнослужащие.

«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО также отметили, что «в состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветка и наведения, а также машины обеспечения».

Напомним, 201-я база — крупнейшее сухопутное воинское соединение России за пределами страны. Согласно договорённостям, военная база будет дислоцирована на территории Таджикистана до 2042 года.