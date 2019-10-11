Рига, , 18:57 — REGNUM Портал LSM сообщил, что министр обороны Германии, Аннегрета Крампа-Каренбауэр, которую часто называют преемницей канцлера Ангелы Меркель, во время своего первого визита в Латвию признала: что остановить «Северный поток — 2» вряд ли возможно.

«Огневые» работы на участке газопровода Gazprom.ru

Вместе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, и министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, она приняла участие в форуме «Рижская конференция», посвящённом проблемам внешней политики и безопасности.

Крампа-Каренбауэр считает, что Латвию и Германию тесно связывает пятый пункт устава НАТО. Немецкие военные вместе с другими партнёрами по блоку несут свою вахту в Прибалтике, а немецкие ВВС осуществляют патрулирование воздушного пространства. И это будет продолжено.

Аннегрета Крампа-Каренбауэр не отрицает, что «Северный поток — 2» затрагивает политику безопасности, но признаёт, что остановить его невозможно.

«Мы оцениваем весь опыт сотрудничества с Россией, и он говорит о том, что мы могли полагаться на них даже в годы холодной войны. Разумеется, мы не хотим зависимости, что означает поиск других источников энергии, в частности строительство терминалов для сжиженного газа», — сказала немецкий министр.

Вместе с латвийским министром Крампа-Каренбауэр поделилась опасениями от возможных последствий военной операции Турции в Сирии, которой может воспользоваться террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, компании — участники Северного «потока — 2» — Газпром, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, голландская Shel и французкая Engie. Стоимость проекта — 10 млрд евро. Планируется, что «Северный поток — 2» начнёт работать уже 2019 году.