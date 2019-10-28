Ла-Пас, , 22:35 — REGNUM Протестующие в столице Боливии перекрывают дороги во время забастовки, объявленной в ответ на поражение на президентских выборах своего кандидата Карлоса Месы, 28 октября передает агентство Reuters.

В Ла-Пасе закрыты сотни магазинов, въезды в некоторые районы города перекрыты самодельными баррикадами либо дорожными блоками. Об уличном насилии и крупных столкновениях с полицией пока не сообщается.

Представители победившего на выборах президента Эво Моралеса уже объявили лидера оппозиции «неудачником», который потерпел «моральное поражение» и «разжигает насилие».

Читайте также: Председатель Сената Боливии призвала оппозицию к ответственному поведению