Ла-Пас, , 10:19 — REGNUM Председатель Верхней палаты парламента Боливии Адриана Сальватьерра призвала оппозиционные организации к ответственному поведению после случаев насилия, зафиксированных вскоре после президентских выборов 20 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Необходимо призвать политические силы к ответственности, мы это сделали, президент представил предложение: если есть претензии [к результатам выборов], надо идти в суд, составлять жалобы, чтобы суд их рассмотрел», — заявила Сальватьерра в интервью каналу Unitel.

«Необходимо обратиться к правде, правда такова, что исследования электоральных предпочтений однозначно показали, что победила партия «Движение к социализму», — обозначила парламентарий.

Оппозиция во главе с бывшим кандидатом в президенты Карлосом Месой результаты выборов 20 октября не признала.