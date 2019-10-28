Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Ко второму чтению проекта бюджета 2020 года в петербургском Заксобрании дефицит может быть увеличен. Об этом заявил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников на совещании в Смольном 28 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корабельников заметил, что в правительстве города существуют разные точки зрения относительно увеличения расходов казны.

«Ко второму чтению, после соответствующего решения правительства и Александра Беглова, будем рассматривать возможность увеличения дефицита. Но еще раз повторю, что, конечно, хотелось бы в максимально возможной степени не наращивать дефицит бюджета, а по возможности принять его со снижением показателя от 2019 года», — сказал Корабельников.

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Добавим, по проекту доходы Петербурга в 2020 году должны составить примерно 665 млрд рублей, расходы — превысить 701 млрд рублей, а дефицит бюджета — составить около 36,7 млрд рублей.

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