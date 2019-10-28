Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Петербургу стоило бы занять больше денег, пока ставки Центробанка невысоки. Такое мнение на правительственном совещании в Смольном 28 октября высказал вице-губернатор Эдуард Батанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, глава городского комитета финансов Алексей Корабельников подчеркнул необходимость ограничивать государственный долг Петербурга.

«У меня небольшое опасение, что политика сдерживания увеличения долга — это хорошо, но надо учитывать, что сейчас рекордно низкие ставки, и сейчас как раз время на развитие занимать. Потому что на те сроки, на которые можно занять сейчас и по тем ставкам — такого не припомню», — сказал Эдуард Батанов.

Он предложил правительству подумать о «более мягкой позиции» относительно госдолга, «учитывая последнее снижение ставки ЦБ».

Корабельников подтвердил, что ставки находятся на минимальном уровне за последние несколько лет.

«В то же время мы полагаем, что есть необходимость придерживаться и ограничений по объему госдолга. Для нас важно не только обеспечить все задачи, которые мы ставим, но и одновременно делать наш бюджет сбалансированным и финансово устойчивым на долгосрочную перспективу», — заявил глава комитета финансов.

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