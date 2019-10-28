Ташкент, , 09:11 — REGNUM Вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов, сообщает МИД Узбекистана.

Это соглашение было подписано 27 августа 2019 года в Пекине.

В соответствии с соглашением каждая сторона обязуется выдавать многократные деловые визы сроком до 6 месяцев в течение 5 рабочих дней.

Для оформления многократной деловой визы Китая гражданам Узбекистана необходимо предоставить в посольство этой страны в Ташкенте оригинал паспорта, копию страницы паспорта с данными, анкету для оформления визы и фото, а также официальное приглашение от уполномоченной организации КНР.

В случае невозможности предоставления официального приглашения, можно предоставить официальное письмо соответствующих органов государственной власти, в том числе органов государственного и хозяйственного управления и банков Республики Узбекистан или гарантийное письмо Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, на долю Китая приходится 18,5% от общего объема товарооборота Узбекистана. На долю России приходится 14,6%, на Казахстан — 8,1%.