Республика Узбекистан, , 11:42 — REGNUM

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-июля 2019 года составил $24,52 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период объем экспорта вырос на 44,5%, до $10,88 млрд, импорта — на 34,3%, до $13,64 млрд. На долю Китая приходится 18,5% от общего объема товарооборота, на долю России — 14,6%, на Казахстан — 8,1%.

Отметим, к крупным торгово-экономическим партнерам Узбекистана также относятся Южная Корея, Турция, Германия, Киргизия, Афганистан и Таджикистан.

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