Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM Тема уменьшения ненаказуемого порога превышения скорости мусолится с тех пор, как ввели ненаказуемое превышение в 20 км/ч. Причём когда депутаты принимали это поправки, все заинтересованные ведомства писали свои заключения к этому законопроекту», — напомнил корреспонденту ИА REGNUM автоэксперт, защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук, комментируя поручение председателя правительства России Дмитрия Медведева обосновать введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч.

«Почему они тогда не задумались об этом? У нас полный бардак в области дорожного движения. То введут промилле, то уберут, то опять вернут. Постоянно путают людей. Обычный водитель не успевает к одному привыкнуть, как что-то новое появляется. ПДД в современное время меняли несколько десятков раз. Пора уже определиться и за раз всё принять и донести до людей, или попробовать лучше думать, прежде чем законы принимать», — сказал Кирилл Форманчук.

Он также добавил, что поддерживает уменьшение ненаказуемого порога до 10 км/ч. «Но на трассах нужно разрешить скорость 110 км/ч, а в городах снизить до 50 км/ч», — добавил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, своё поручение Медведев дал Министерству внутренних дел России. К проработке вопроса МВД привлечет заинтересованные организации и органы власти.

Добавим, многие депутаты Госдумы пока не считают такую поправку целесообразной и призывают правительство России не отменять порог в 20 км/ч. В июне по итогам общественных слушаний по этой теме комитеты по транспорту и госстроительству выработали совместные рекомендации.

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