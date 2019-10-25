Москва, , 17:16 — REGNUM Вводить штрафы для автомобилистов за превышение скорости менее, чем на 20 километров в час, сегодня нет необходимости — действующие нормы хорошо работают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Сотрудник ДПС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам изучить вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 10−20 километров в час. Сегодня у автомобилистов есть «дельта 20» — то есть, если они превысили разрешенную скорость не более, чем на 20 километро в в час, то штраф им не начисляется. Если же превышение оказалось выше 20 километров в час, то им грозит штраф в 500 рублей — именно при принятии решения об увеличении этого штрафа Госдума и ввела «дельту 20». Емельянов уверен, что отказываться от таких норм сегодня не стоит.

«Я считаю, что нецелесообразно вводить новые правила. Сам этот люфт в 20 км в час появился неслучайно — он имел целью предотвратить злоупотребление со стороны сотрудников автоинспекции. Некоторые недобросовестные сотрудники за превышение скорости на 2−3 километра в час тут же штрафовали водителей», — заявил Емельянов.

Причем, отмечает он, установить, было это нарушение или нет, было достаточно сложно.

«Никаких изменений в этом смысле не надо, действующие нормы себя оправдывают и ничего страшного не происходит», — уверен Емельянов.