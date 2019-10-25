Симферополь, , 15:26 — REGNUM Жители Крыма пять лет назад уже сделали свой выбор и ни о каких переговорах о возвращении полуострова в состав Украины не может быть и речи — таких перспектив у Киева нет и не будет. Об этом, комментируя заявление Киева о готовности к переговорам по статусу Крыма, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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«Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное — домыслы и спекуляции», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/photos/a.267724896734310/1356311157875673/

Глава республики уверен, что подобные разговоры о территориальной принадлежности Крыма в Киеве возникают под воздействием других стран и посоветовал украинским политикам перестать паразитировать на этой теме, так как «поезд ушёл».

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«Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшаться», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября представитель МИД Украины Катерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам в любом формате о восстановлении Крыма в составе Украины. При этом она назвала присоединение полуострова к России «международным преступлением».

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