Симферополь, , 08:21 — REGNUM В Крыму в ответ на ранее прозвучавшие предложения МИД Украины о готовности начать переговоры с Россией о «восстановление суверенитета Украины» над Крымом и Севастополем в очередной раз напомнили, что вопрос о юрисдикции полуострова закрыт. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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«Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решён раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться», — приводит РИА Новости слова вице-спикера.

Политик исключил возможность проведения подобных переговоров с властями Украины, назвав очередные инициативы украинской стороны «глупыми и неадекватными».

«Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду», — добавил Фикс.

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Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина готова начать переговоры с Россией по вопросу о возврате Крыма по контроль Киева, причем готова обсуждать эту тему в любом формате, в том числе в рамках «нормандской четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом после референдума, который состоялся в марте 2014 года, следом за госпереворотом на Украине в феврале того же года. В ходе всенародного голосования подавляющая часть жителей Крыма и Севастополя (почти 97% и 95,6% соответственно) высказались за выход полуострова из состава Украины.

Официальный Киев по-прежнему отказывается принимать итоги референдума и считает Крым «временно оккупированной страной-агрессором» украинской территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».