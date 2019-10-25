Киркенес, Норвегия, , 14:22 — REGNUM Власти Норвегии сохраняют базовую политику страны в отношении Североатлантического альянса в полной мере, заявил 25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

По словам Лаврова, на встрече он задал Серейде вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО.

«Министр привела в ответ свои аргументы, включающие обязательства в рамках Североатлантического альянса, — сказал глава МИД РФ. — Но подтвердила, что базовая политика в полной мере сохраняет свою актуальность».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года власти Норвегии заявил о своём желании разместить у границы с Россией дополнительное число военных США. Тогда в МИД России это заявление назвали безответственным, вредящим двусторонним отношениям и разрушающим «атмосферу добрососедства и взаимного уважения».

Также отметим, что 10 октября власти Норвегии отказались размещать на своей территории систему BMD, предназначенную для противоракетной обороны стран НАТО.

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