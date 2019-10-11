Москва, , 04:16 — REGNUM Власти Норвегии понимают, что никакой угрозы со стороны России нет, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Норвегия отказалась размещать на своей территории ПРО США и интегрировать в свою военную систему необходимое оборудование. Не хотят стать мишенью. Кроме того, в Осло знают: Россия им не угрожает. Знают по опыту — ведь даже в годы «холодной войны» у них с нами было все спокойно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября власти Норвегии отказались размещать на своей территории систему BMD, предназначенную для противоракетной обороны стран НАТО. Норвежские власти подчеркнули, что это позволит избежать повышения напряженности в отношениях с Россией.

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