Киркенес, Норвегия, , 14:14 — REGNUM Прошение о помиловании осужденного в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга в настоящее время находится на рассмотрении. Об этом 25 октября рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс конференции по итогам встречи со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде в Крикенесе.

«Он подал прощение о помиловании, оно рассматривается», — заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он напомнил, что Берг осуждён в России по статье «шпионаж» и выразил надежду на то, что данное рассмотрение не затянется на большой срок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД допустил возвращение в Норвегию осужденного за шпионаж Берга «в любой момент».