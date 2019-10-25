Киркенес, Норвегия, , 08:17 — REGNUM Гражданин Норвегии Фруде Берг, который осуждён в России за шпионаж, может в любой момент возвратиться на родину. Об этом 25 октября сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в Киркенесе, где он проведет переговоры со своим норвежским коллегой.

«В любой момент», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможности возвращения в Норвегию осуждённого в РФ Берга.

Кроме этого, глава МИД РФ заверил, что данная ситуация никак не повлияет на отношения между Россией и Норвегией.

Отметим, Фруде Берг был задержан в декабре 2017 года в Москве в ходе спецоперации ФСБ по подозрению в шпионаже. В ходе судебного следствия было установлено, что норвежец собирал информацию об атомных субмаринах ВМФ РФ. В апреле текущего года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, а затем Берг подал прошение о помиловании, которое 24 октября московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту России удовлетворить.